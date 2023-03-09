Петербуржцам рассказали о главных трендах моды этой весны

Что ж, весна уже во всю наступает нам на пятки. Пришло время менять образы, прически, в целом свой внешний вид. Но сегодня все-таки поговорим именно об одежде.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в основе как всегда лаконичность и минимализм. В тренде остаются пастельные тона, прямые линии. Кроме этого, вы будете в теме, если в вашем образе есть карманы и узлы.

В моде и бомбер из твида — именно спортивный вариант. Отличный образ получится, если такой бомбер сочетать с вечерней струящейся юбкой. Любимый петербуржцами классический черный цвет — все также в тренде.

Ранее сообщалось, что по данным аналитиков бизнес-клуба «Атланты», примерно четверть бизнесменов из Петербурга хочет в ближайшую трехлетку выйти на зарубежные рынки. При этом по их оценкам, самыми перспективными являются страны СНГ (этот вариант назвали 30%), Азии (28%) и Латинской Америки (13%).

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