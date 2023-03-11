В России появится электронная виза и карта для интуристов

В текущем году для иностранных туристов в России будут запущенны электронные визы и отдельная платежная карта. Об этом рассказала глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

«Электронные визы пока не работают, но мы с этим работаем и у нас есть понимание, что электронные визы заработают», – рассказала она на Пятом конгрессе турагентств, организованном Российским союзом туриндустрии.

По словам Шашравицкой, важными сдерживающими факторами для иностранных туристов является отсутствие систем, позволяющих оплачивать покупки, которое связано с уходом Visa и MasterCard c российского рынка. Тем не менее, ждать путешественникам осталось уже недолго. В скором времени у них появится необходимый инструмент оплаты:

«Нами сейчас на финальном этапе решается проблема платежей. Так называемая «Карта туриста» будет работать», – рассказала глава департамента, добавив также, что, согласно законопроекту по удаленной идентификации граждан, иностранец сможет получить карту в месте своего постоянного пребывания.

В дальнейшем она будет использована для оплаты покупки на территории Российской Федерации и бронирования номеров, пишет ТАСС со ссылкой на слова Татьяны Шаршавицкой.

Отдельное внимание было уделено тому факту, что Россия заинтересована в увеличении туристического потока из стран Персидского залива и Китая. Оно позволило бы реализовать так называемый «отложенный спрос», успевший сформироваться за время ограничений.

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