Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Акимов

Сегодня, 12 марта, стало известно, что российский и латвийский актер театра и кино Владимир Акимов скончался. Многим он известен по своим ролям в «Улицах разбитых фонарей» и в «Тайнах следствия».

Известия о его смерти опубликовало издание «Российская газета». Напомним, что Акимов родился 17 апреля 1963 года. Он оканчивал театральный факультет в Рижской музыкальной академии. Далее он работал в Даугавпилсском государственном драматическом театре. Позднее, с 1997-го он попал в актерский состав Камерного театра Владимира Малыщицкого в Петербурге.

Среди наиболее известных картин с его участием — «Охота на Золушку», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Иван Грозный», «Версия».

Ранее сообщалось, что известный российский артист, также являющийся художественным руководителем Московского губернского театра, Сергей Безруков обвенчался со своей женой Анной Матисон.