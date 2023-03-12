Петербуржцы окультуривались в два раза чаще, чем того ожидали власти

За 2022 год различные культурные учреждения Петербурга (музеи, театры, выставки) по «Пушкинской карте» посетили 166 миллионов человек. Эта цифра в два раза превысила показатели, которые ожидали увидеть местные власти по итогам прошедшего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства города в своих социальных сетях.

Также сообщается, что обладателями «Пушкинской карты» в 2022 году стали 240 тысяч человек. В проекте участвует множество учреждений и только за 2022 год их стало на 270 больше.

Со старта запуска программы в 2021 году было приобретено полмиллиона билетов.

Ранее сообщалось, что кажется, после длительного ковидного застоя, киноиндустрия в мире вновь начала оживать. Совсем скоро фильмам будут присуждать такую премию как «Оскар». Судя по всему, борьба будет ожесточенной, ведь стоящих кандидатов действительно немало. Какие же фильмы не стоит пропускать? Делимся.