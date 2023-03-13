В Петербурге коронавирусом заразились еще 1168 человек

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, 12 марта, в Петербурге зафиксирован 1168 случаев инфицирования коронавирусом. При этом госпитализировать пришлось 59 жителей города. Скончались от заболевания девять горожан.

Однако есть и хорошие новости: выздоровевших тоже немало. Например, в Петербурге таких за сутки 858 человек.

В общем и целом, с начала пандемии коронавируса, в городе на Неве официально подтвердились 1 894 939 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что сегодня, 13 марта, в Приморском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме на улице Плесецкой. Как выяснили МЧСники, горение происходило в квартире-студии на площади около трех квадратных метров.