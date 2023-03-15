Петербурженка разозлилась на закрытый Wildberries и обратилась в полицию

В Петербурге, как и по всей России, сотрудники магазина Wildberries устроили забастовки. Их не устраивает система штрафов, которую ввели для них в компании. Это приводит к тому, что некоторые пункты выдачи заказов перестали работать. Горожане сильно на это злятся. Одна жительница Северной столицы уже обратилась в полицию. Об этом сообщает nwpress.

Женщина несколько раз пыталась вовремя получить свой товар в одном из пунктов Красносельского района. Но сделать этого не смогла, причиной всему стала массовая забастовка персонала. Петербурженка такую ситуацию совсем не оценила и решила написать заявление в полицию. Теперь этот вопрос рассмотрят правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что кажется, совсем скоро у депутатов, по крайней мере Петербургского парламента, послетают мандаты. В этот раз речь идет о тех, кто решил покинуть страну после начала специальной военной операции.

общество


 

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