Прибавка лишней не бывает: с 1 апреля в России проиндексируют соцпенсии

Размер социальных пенсий в Российской Федерации будет увеличен с 1 апреля текущего года. Размер прибавки составит 3,3%, следует из постановления, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на десять%», – уточнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

Также отмечается, что прибавка была посчитана в соответствии с темами роста прожиточного минимума пенсионеров в 2022 году, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о том, что, по словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, в рамках послания к Федеральному собранию Владимир Путин предложил повысить индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) еще на 10%. Таким образом, ее итоговый объем составит 18,5%.