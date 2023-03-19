На капремонты в Петербурге потратят 25 млрд рублей, пообещал Беглов

В Санкт-Петербурге объем расходов на капитальный ремонт домов планируют увеличить до 25 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

«Увеличиваем субсидии из городского бюджета на капитальный ремонт домов – доведем общую сумму расходов примерно до 25 млрд рублей», – написал он в своем официальном telegram-канале.

По словам губернатора Северной столице, эта сумма на 10 миллиардов превосходит ту, что была затрачена в 2022 году. При этом увеличение трат скажется на краткосрочном плане, в который включат свыше 2,5 тысяч работ.

Для того, чтобы выполнить их все, было принято решение начать на 3 месяца раньше, чем год назад, добавил Александр Беглов.

«Сегодня передано в работу более 700 объектов, на 10 уже завершили капремонт», – добавил он, пообещав продолжать улучшать качество жилья в Санкт-Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, петербургский «Мюзик-холл» прекращает работу на время ремонта.