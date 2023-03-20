Счастье — есть: ВЦИОМ посчитал долю счастливых россиян

Больше 80% россиян ощущают себя счастливыми. При этом почти четверть из них объясняет это поддержкой семьи, следует из данных, полученных в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По итогам исследования, 82% респондентов заявили, что чувствуют себя счастливыми. По словам 35%, они определенно счастливы, некоторую неуверенность выразили 47%. Примечательно и то, что счастливых женщин на 8% больше, чем мужчин.

Уверенными в своем несчастье оказались только 5% опрошенных. Тех, кто не до конца в этом уверен, насчитали 9%.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что для почти четверти россиян – 24% – источником счастья является наличие семьи. Кроме того, встречать новый день с улыбкой помогает хорошее здоровье (21%), а также общая удовлетворенность своей жизнью (20%) и хорошая работа (19%).

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