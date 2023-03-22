Все по факту: в Роскачестве рассказали, почему выросли тарифы на ЖКХ

С 1 марта тарифы за жилищно-коммунальные услуги снова изменились. О том, с чем связан их рост эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

«Номинально, это не рост тарифов, а перерасчет платы за общедомовые нужды за прошлый год, который должен осуществиться до 1 апреля», – объяснили в пресс-службе Российской системы оценки качества.

Отмечается, что вплоть до 2022 года жильцы могли оплачивать услуги ЖКХ двумя способами. В первом, посредством общих счетчиков, расход и оплата рассчитывались в соответствии с фактическим потреблением.

Другой вариант также подразумевал наличие счетчиков, но жильцы при этом не голосовали за оплату по факту. Начисление оплаты происходило в целом и распределялось равномерно, а разницу с установленными в регионе пределами выплачивала компания.

Таким образом, новая система никак не скажется на тех, кто и раньше платил по факту, а в некоторых случаях может даже уменьшиться.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в начале марта петербуржцев решили порадовать изменениями в ЖКХ.