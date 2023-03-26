Российские активы Leroy Merlin перейдут к местным управленцам

Все магазины стройматериалов, принадлежащие французской компании Leroy Merlin и расположенные на территории России, перейдут под контроль местных управленцев. Об этом сообщили в пресс-службе группы Adeo, являющейся владельцем сети.

«Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям», – объявили в публикации, размещенной на официальном сайте группы.

Примечательно то, что, согласно ожиданиям компании, смена руководящего состава не скажется на рабочих местах, которые

сохранятся для 45 тысяч сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что крупная торговая точка, принадлежавшая бренду H&M будет заменена тремя российскими магазинами. Площадь займут сеть салонов «Кенгуру», магазин «Эконика», а также магазином одежды 2MOOD. При этом первые два бренда уже доступны для покупателей.