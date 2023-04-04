За помощью после взрыва в Петербурге обратились 40 человек

Обсуждение произошедшего в Петербурге взрыва 2 апреля все никак не утихает, оно и понятно — пострадавших предостаточно. По данным на 4 апреля стало известно, что в больницы в совокупности обратились за помощью 40 человек.

В числе этих людей было трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 человек, пишут РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Российской Федерации. Ранее стало известно, что в тяжелом состоянии находятся восемь человек.

Также мы писали, что в Национальном антитеррористическом комитет также заявили, что вчерашний взрыв в кафе на Университетской набережной был спланирован спецслужбами Украины. Подробнее о хронологии произошедшего вы можете прочитать здесь.

Ранее сообщалось, что саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.