Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию детский сад в Юнтолово

Новый детский сад в Юнтолово готовится принять детей. Об этом сообщили в Госстройнадзоре Петербурга.

Сейчас объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сюда смогут прийти 110 детей, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Построенное здание подрядчик на безвозмездной основе передаст в пользование городу.

В новом здании есть бассейн, зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий. В здании предусмотрели и подъемник для обеспечения доступа маломобильным группам населения ко всем помещениям детского сада.

Ранее сообщалось, что парламент Литвы принял закон, которым вводится запрет для россиян на приобретение недвижимости. Этот же закон приостанавливает рассмотрение выдачи видов на жительство, а также гражданства россиянам