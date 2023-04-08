На автотрассе «Нарва» насмерть сбили пешехода

Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на автодороге «Нарва». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 8 апреля в три часа ночи на 130-м километре этой автодороги 31-летняя женщина ехала за рулем «Шкоды». Авто принадлежит ее отцу. Она ехала от Ивангорода в сторону города Кингисепп.

В один момент она наехала на 37-летнего пешехода. Он шел по проезжей части без светоотражающих элементов. В результате пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемая доставлена в полицию. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Мариинскую больницу обратился мужчина, который пострадал возле теракта в кафе на Университетской набережной 2 апреля. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.