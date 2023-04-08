После взрыва в кафе на Университетской набережной мужчина оглох на одно ухо

В Мариинскую больницу обратился мужчина, который пострадал возле теракта в кафе на Университетской набережной 2 апреля. Пострадавший — 43-летний мужчина. В результате взрыва он получил травму среднего уха.

Он уже прошел медицинский осмотр, ему назначено все необходимое лечение. Сейчас он в удовлетворительном состоянии отправлен домой.

Как сообщает издание 78.ru, в момент вручения Владлену Татарскому статуэтки с взрывчаткой, мужчина был далеко. Однако после взрыва находился в кафе еще около 20 минут, после помогая загрузить в машину таски женщину. Каких-либо серьезных травм он не получил, но оглох на левое ухо.

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