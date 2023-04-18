Следком приступил к проверки из-за нападения на водителя скорой помощи в Петербурге

В Петербурге следственные органы проводят проверку ввиду того, что 16 апреля на водителя скорой помощи напали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

По информации следователей, 16 апреля пьяный петербуржец на проспекте испытателей вызвал скорую. Когда она приехала, он через окно машины неоднократно ударил водителя кулаком.

Тогда водителю ничего не оставалось, кроме как с помощью тревожной кнопки вызвать росгвардейцев. Те прибыли место, задержали мужчину и увезли в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что в Петербурге следственный комитет задержал инженера-инспектора одного из отделов Государственной технической инспекции. Причина — он подозревается в получении взятки. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале, перейдя по ссылке.