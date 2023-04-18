На Аэродромной улице загорелась квартира

Пожар в Приморском районе произошел сегодня, 18 апреля около 11:02. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации. сигнал о пожаре поступил из Приморского района, дома 11 на Аэродромной улице, первого корпуса. К месту происшествия сразу же выехали специалисты петербургского министерства чрезвычайных ситуаций.

В двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 14 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади.

В 11:31 пожар удалось потушить, говорят специалисты ведомства.

Пострадавший мужчина был направлен в медицинское учреждение. Для тушения пожара от МЧС отправляли: три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что сегодня, 18 апреля, специалистам петербургского министерства чрезвычайных ситуаций выезжало на сигнал о пожаре в Василеостровском районе