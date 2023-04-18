На пожаре в петербургской многоэтажке погибла женщина

Сегодня, 18 апреля, специалистам петербургского министерства чрезвычайных ситуаций выезжало на сигнал о пожаре в Василеостровском районе — на Наличную улицу, 44, корпус два. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, пожар случился в разноуровневом здании — 15-16-этажном жилом доме. В здании на 10-м этаже загорелась комната площадью 18 квадратных метров. Пламя разгорелось по всей площади.

В 18:49 пожар был ликвидирован. К сожалению, на пожаре скончалась одна женщина, а еще одну направили в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: пять единиц техники и 22 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что во вторник, 18 апреля, приблизительно в 19:59 в отделение петербургского министерства чрезвычайных ситуаций поступил сигнал о пожаре.