На Одесской улице из-за пожара пострадала женщинна

Во вторник, 18 апреля, приблизительно в 19:59 в отделение петербургского министерства чрезвычайных ситуаций поступил сигнал о пожаре. Об этом ведомство сообщает в своих социальных сетях.

Так, сигнал поступил из Центрального района — дома №2 на Одесской улице.

Как говорят специалисты, в двухкомнатной отдельной квартире, на кухне площадью 10 «квадратов» происходило горение обстановки на площади одного «квадрата».

В 20:16 пожар был ликвидирован. Пострадавшая женщина направлена в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара от ведомства направляли две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Петербурге следственные органы проводят проверку ввиду того, что 16 апреля на водителя скорой помощи напали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.