В Красносельском районе иномарка сбила четвероклассника

В ДТП в Красносельском районе пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, ДТП случилось 17 апреля вблизи дома по улице Спирина в Красном Селе. Там 55-летняя петербурженка ехала за рулем авто «Фиат Альбеа». Она проезжала по дворовому проезду от улицы Лермонтова к Ивангородскому проспекту.

Как итог, она совершила наезд на 11-летнего велосипедиста, ученика 4 класса. В результате его пришлось госпитализировать, состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Полицией проводится проверка устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что пожар в Приморском районе произошел сегодня, 18 апреля около 11:02. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.