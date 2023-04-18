В Калининском районе сбили 11-летнего ребенка на велосипеде

Сотрудники полиции Калининского района проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На данный момент известно, что все случилось 17 апреля днем на улице Академика Байкова. Там 66-летний водитель ехал за рулем «Понтиак Вайб» . Он ехал от Тихорецкого проспекта в направлении улицы Академика Константинова.

В один момент он поворачивал на пешеходном переходе и сбил 11-летнего велосипедиста, ученика четвертого класса. Уточняется, что ребенок выехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней тяжести госпитализирован. Полицией проводится проверка устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Красносельском районе пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.