Разметка дорог в Петербурге обойдется в миллиард

Пришла весна, а вместе с ней и время для дорожных работ. Так, например, в планах подрядных организаций города сделать разметку на 1724 улицах. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитетa по трaнспорту.

В текущем году разметку оформят в совокупности на 754 тысячах квадратных метрах. Стартовать с проведением работ хотят в начале мая, говорят в комитете. В первую очередь работы коснутся главных магистралей. В частности, речь идет об улицах, где проведут празднование ввиду 78-1 годовщины Победы, а также в местах организации ПМЭФ-2023, ПМЮФ-2023, День городa, сaммита «Россия – Африкa.

В совокупности на эти работы уйдет ориентировочно миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что петербургский суд принял решение изъять у местного жителя авто. Виной всему то, что на своем «Форде» петербуржец нередко ездил пьяным.