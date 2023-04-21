Минцифры предложили упростить требования для получения айтишной ипотеки

В Минцифры России предложили немного изменить требования для получения ипотеки специалистами из айти-сферы. Так, предложено убрать пункт с требованиями к зарплате.

Поясняется, что решение может коснуться специалистов до 30 лет включительно. Предполагается, что также хотят увеличить общую сумму льготных кредитов, причем сразу в два раза — до 500 миллиардов рублей.

В ведомстве напомнили, передает restate.ru, что на сегодняшний день льготную ипотеку имеют свыше 10 тысяч айтишников на общую сумму порядка 90 миллиардов.

Напомним, что ипотека выдается под 5% годовых специалистам в возрасте от 18 до 50 лет, работающим в аккредитованных Минцифры России IT-компаниях.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских городах только за 2022 год было возведено больше 28 000 000 квадратных метров жилья в совокупности. Даже отдельно взятые города обогнали по этому показателю целые Европейские страны.