Сад Динамо украсят кинетическими арт-скульптурами

В течение оставшейся части 2023 года в Санкт-Петербурге планируют благоустроить сад Динамо. Природную территорию на пересечении Заставской и Цветочной улиц хотят освежить необычными арт-объектами.

Из особенного в саду установят кинетические арт-скульптуры. Их разместят по территории Динамо вместе с зонами для тихого отдыха. Те в свою очередь оснастят специальной уличной мебелью, которой свободно смогут пользоваться все желающие.

Также сад Динамо слегка озеленят. Здесь высадят благородные кустарники и деревья, чтобы общий вид территории был приятнее и свежее. Упор будет сделан именно на сохранение природной составляющей.

Пешеходные маршруты в саду сохранят. Об этом в своих социальных сетях рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.

Ранее сообщалось, что в Сквере Памяти высадили деревья в память о погибшем военкоре.