Петербурженки поделились реакцией начальства на их беременность

Уход в декретный отпуск — серьезный стресс для беременной женщины: нужно и с документами разобраться, и всю работу доделать. Еще больше проблем порой вызывает реакция начальства на такое положение дел. Петербурженки поделились, как руководство отнеслось к их беременности.

Четырем из десяти женщин повезло: начальство отреагировало на новость о будущем декрете положительно. Еще 21% молодых мам отметили, что руководство придерживалось нейтральной позиции, а 11% респонденток из северной столицы столкнулись с негативом. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob.

При этом каждая вторая петербурженка сообщила начальству о беременности еще в первом семестре. Несмотря на имеющееся время на поиск нового сотрудника, руководство ряда организаций все равно позволяет себе негативно высказываться о ситуации.

Реакция коллег на беременность женщины тоже варьируется. Только 62% опрошенных отметили позитивный отклик, а 4% мам столкнулись со шквалом негатива.

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