Цены на вторичное жилье вновь растут по России

С начала мая 2023 года в России начались новые перемены на рынке недвижимости. Цены на вторичное жилье растут, но темпы пока не сильно быстрые.

В среднем цены на «вторичку» увеличились уже на 1%. Учитывая нынешнюю стоимость недвижимости, даже такой прирост оказывается достаточно весомым.

Специалисты пока называют рост цен умеренным. В перечень причин подорожания недвижимости на вторичном рынке выдвигают стабильный спрос со стороны покупателей, пишет «Коммерсантъ».

Новостройки постепенно перестают интересовать россиян. Горожане сразу хотят въехать в готовое жилье, а не ожидать, пока дом с их квартирой внутри достроят. Из-за этого цены и растут.

По Московской и Ленинградской областям стоимость одного квадратного метра жилья сейчас в среднем установлена на 125,9 тысячи рублей. Показатели могут оказаться ниже от агентства к агентству.