В Металлострое Ленобласти собака искусала 7-летнюю девочку

Собака напала на девочку в посёлке Металлострой Ленинградской области. Все случилось 9 мая примерно в 22.00 вблизи Полевой улицы.

Там собака набросилась на 7-летнюю девочку, покусав ее. Мать девочки с трудом оттащила пса от ребенка.

Теперь девочка находится в больнице, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, передает 78.ру.

Ранее стало известно, что на Среднем проспекте (Васильевский остров — прим.Ред.) посиделки в баре закончились уголовным делом. Все дело в том, что в одном баре общение закончилось поножовщиной. Увы, без смертей также не обошлось, ведь мужчине досталось от собутыльника прямо по сонной артерии. Подробности об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.