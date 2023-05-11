Доходы бюджета Петербурга достигли 397 миллиардов рублей

По итогам первых четырех месяцев 2023 года в бюджет Санкт-Петербурга поступило 397 миллиардов рублей. Сейчас план по доходам выполнен уже на 38%.

Большая часть денег — налог на прибыль организаций. Таких средств поступило сразу 178 миллиардов рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в своем телеграм-канале.

Далее следуют деньги по НДФЛ — 103 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым годом в этом направлении наблюдается снижение поступлений. На это повлиял переход на ЕНП. Постепенно ситуацию налаживают.

Неналоговые доходы составили 25 миллиардов рублей. Показатель в 1,4 раза превысил те же расчеты за тот же отчетный период, но в прошлом году.

Также вице-губернатор рассказал о расходах Санкт-Петербурга за часть 2023 года. По официальным данным, расходы составили 267 миллиарда рублей. Это 22% от плана.