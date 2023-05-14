Рождаемость в Петербурге подубавилась на 8% за год

За март 2023 года родились 4 185 маленьких петербуржцев. Такие данные приводит Росстат. Интересно, что это на 4,8% меньше, чем в марте прошлого года.
Если же сравнивать первые кварталы годов, то падение и вовсе составило 8%. Так, с января по март города родились 11,4 тысячи малышей, а вот год назад было 12,3 тысячи новорожденных за такой же период.
Известно также и то, что снизилась смертность. Так, в первом квартале текущего года в городе скончались 15 тысяч человек, что на 5 тысяч жителей меньше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, можно сделать вывод, что естественная убыль населения идет на спад.
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