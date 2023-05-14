Рождаемость в Петербурге подубавилась на 8% за год

За март 2023 года родились 4 185 маленьких петербуржцев. Такие данные приводит Росстат. Интересно, что это на 4,8% меньше, чем в марте прошлого года.

Если же сравнивать первые кварталы годов, то падение и вовсе составило 8%. Так, с января по март города родились 11,4 тысячи малышей, а вот год назад было 12,3 тысячи новорожденных за такой же период.