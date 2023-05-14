Глава следкома Бастрыкин заявил о мошенничестве в сфере оборонной промышленности

Глава следственного комитета Российской Федерации рассказал, что зафиксирован случай мошенничества в сфере оборонной промышленности. Так, известно, что Александр Бастрыкин заявил о том, что корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают случаи воровства и коррупции.

Как пишет РИА Новости, такое заявление Бастрыкин сделал на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что в этой сфере очень много мошеннических схем реализуется. Правда, Бастрыкин не уточнил, какие именно корпорации уличены в коррупции.