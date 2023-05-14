Шведская певица Лорин оказалась победительницей Евровидения-2023

В Ливерпуле подошел к концу 67-й международный музыкальный конкурс Евровидение. В нем победила шведская певица Лорин. Она со своей песней Tattoo набрала 583 балла.

Женщина начала свою карьеру еще в нулевых, однако вскоре она ушла из мира музыки, вернувшись в него только в 2011 году. Интересно, что это уже вторая победа певицы в Евровидении — до этого она победила в 2012 году.

На втором месте оказался представитель Финляндии — Käärijä, набравший 526 баллов. На третьем месте оказалась израильтянка Ноа Кирель, которая набрала 362 балла.

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