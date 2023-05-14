В Петербурге дали старт фестивалю корюшки

Корюшка — царь-рыба, так считал Петр I. Так, в Петербурге дали старт общегородскому празднику в честь этой рыбы. Впервые он прошел в 1708 году.

Да, корюшка до сих пор является символом города и до сих пор, в выходные в честь нее и провели фестиваль. Так, мероприятие началось с торжественного шествия барабанщиц, а ведущими были Петр I и Екатерина II.

На берегу Кронверкского пролива вовсю жарили корюшку, к этому фестивалю ее выловили немного-немало, а целых 2,5 тонны.

Ранее сообщалось, что за март 2023 года родились 4 185 маленьких петербуржцев. Такие данные приводит Росстат. Интересно, что это на 4,8% меньше, чем в марте прошлого года. Также известно, что на спад пошла, к счастью, и смертность в нашем городе на Неве, говорят в ведомстве. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.