Финнов оставили без виз и дешевого бензина в России

Как информируют финские СМИ, сотрудники пограничной службы России начали аннулировать визы граждан Суоми. По информации местных изданий, еще 11 мая десятки граждан не смогли пройти через границу с Россией.

Речь идеи о пограничных пунктах Ваалимаа (с российской стороны – Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное).

Есть информация, что граждане Суоми обычно пересекали границу с нашей страной, чтобы заправить машины подешевле, а также пройтись по магазинам.

Например, житель Кюменлааксо отправился на заправку и за покупками в сторону Выборга. Там у него попросили документы, выдали бланки, чтобы он внес свои данные.

Однако он неправильно написал название фирмы, через которую оформлял визу. Как итог, он получил свой паспорт и с надписью об аннулировании визы. Что ж, кажется, не только россияне теперь испытывают сложности с пересечениями границ.