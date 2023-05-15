Туристы принесли Петербургу 30 миллиардов рублей за майские выходные

Санкт-Петербург в период с 29 апреля по 9 мая посетили порядка 770 тысяч гостей. Туристы и экскурсанты вдохновились архитектурой и видами северной столицы, и в свою очередь принесли бюджету города круглую сумму денег.

Вклад гостей в экономику Петербурга превысил 30 миллиардов рублей. Вклады правительства в развитие туризма в городе на Неве постепенно окупаются.

В 2023 году поток туристов в Петербург на период майских праздников оказался крайне большим. Максимальная загруженность отелей достигла 94%, а средний показатель держался на отметке в 80-85%. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в сравнении с прошлыми отчетными периодами выросло количество индивидуальных бронирований. Пока бюджет города пополняется, туроператоры наоборот начинают зарабатывать чуть меньше. Сейчас услугами агентств пользуются редко: легко самостоятельно спланировать путешествие.