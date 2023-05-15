Названы категории россиян, которые могут не платить за капремонт

В квитанциях прописываются взносы за капитальный ремонт. Такие платежи не являются добровольными, так что у россиян нет возможности не платить: уклонения от оплаты приведет к долгу.

Отдельные категории граждан все же могут избежать платы за услугу из собственных средств без угрозы суда. Соответствующие субсидии предусмотрены для ряда жильцов, а некоторые типы домов полностью освобождены от таких платежей.

Вообще не нужно платить за капремонт тем людям, которые проживают в аварийных домах, подлежащих сносу. Та же ситуация касается и домов, чью землю планируют изъять для нужд муниципалитета или государства. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

На льготные условия могут рассчитывать одиноко проживающие пенсионеры старше 80 лет. При этом важно, чтобы условия были прописаны в законе субъекта РФ. От региона к региону ситуация может меняться.

Также льготные категории — герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы. Для них предусмотрена компенсация в 100%.

Половину расходов за капремонт могут покрыть чернобыльцам и одиноко проживающим пенсионерам старше 70 лет.