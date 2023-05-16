Петербуржцы высказались о запрете на продажу крепкого алкоголя до 21 года

Министерство здравоохранения внесло предложение о запрете продажи крепкого алкоголя молодежи в возрасте до 21 года. Такая информация вызывает массу споров в обществе. Своим мнением по этому вопросу поделились жители Санкт-Петербурга.

Новый потенциальный запрет на крепкий алкоголь одобрило больше трети петербуржцев — сразу 36%. При этом почти столько же человек (37%) поддержали ограничения вообще для любого алкоголя для указанной возрастной группы.

Всего 15% респондентов высказались против нововведений. По мнению опрошенных, запрет не решит проблему, а только подтолкнет молодежь на «черный рынок», где высок риск приобрести некачественное спиртное. Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob.

Чаще всего в Санкт-Петербурге предложение Минздрава одобряли женщины. Их голоса «за»‎ составили 43% против мужских 32%. Из возрастных аспектов интересно отметить, что 40% поддерживающих правки — лица старше 35 лет.