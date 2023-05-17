Дни Аргентины хотят вернуться в Петербург

Дни Аргентины вновь пройдут в Петербурге в 2024 году. Отметим, что до этого мероприятие проходило в городе целых 13 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Соответствующее обсуждение прошло в рамках встречи между губернатором Петербурга Александра Беглова и чрезвычайным и полномочным послом Аргентинской Республики в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайн.

Беглов предложил провести Дни Аргентины в Северной столице уже в следующем году, он также высказал мнение, что можно проработать программу совместно. В планах провести как культурные, так и деловые мероприятия. Однако первоочереден вопрос налаживания диалога между предпринимателями двух стран.

В эти дни в Петербурге проходят Дни Латинской Америки, и Эдуардо Зуайн дважды выступит перед горожанами – на факультете международных отношений СПбГУ и на Книжном салоне.

Эдуардо Антонио Зуайн выразил благодарность петербургским властям и заявил, что тоже примет участие. Более того, он выступил с ответным предложением. Например, провести фестиваль с показами аргентинских фильмов. Он отметил, что у Аргентины есть фильмы с субтитрами на русском языке. Страна готова показать около 10 фильмов.

Также дипломат предложил развивать связи между вузами Петербурга и Аргентины. Кроме этого, последняя не против поставок фармакологической продукции из Петербурга.