Афера не удалась: подозреваемого в разводе пенсионерки задержали в Петербурге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве. В результате аферы пострадала 73-летняя женщина.

По официальной версии, пенсионерке позвонила незнакомка, представилась ее внучкой и рассказала историю о ДТП, в котором она сама и виновата. Чтобы помочь родственнице избежать ответственности, петербурженка согласилась заплатить.

В итоге к женщине пришел 24-летний молодой человек. Забрал у нее 100 тысяч рублей и скрылся. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу.

На подозреваемого удалось выйти по горячим следам. Сейчас житель Приморского района уже задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено, разбирательство продолжается. «Внучку» еще не нашли.

Ранее сообщалось о популярных схемах мошенничества, с помощью которых разводят петербуржцев.