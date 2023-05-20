Мошенник прикинулся электромонтажником и попытался развести пожилую петербурженку

В Санкт-Петербурге ведется разбирательство по факту мошенничества в отношении 75-летней пенсионерки. Подозреваемого уже задержали, но уголовное дело еще не было возбуждено.

Выяснилось, что злоумышленник притворился электромонтажником и вынудил потерпевшую пустить его в квартиру. Внутри жилого помещения горожанин провел липовый осмотр и вынес вердикт: нужно менять электросчетчики.

Такая услуга, по словам афериста, стоила 233 тысячи рублей. После оглашения этой суммы мужчина заявил ошарашенной пенсионерке, что нужна предоплата в 26 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Санкт-Петербургу.

Пожилая петербурженка вовремя опомнилась и не стала отдавать деньги незнакомцу. После случившегося горожанка пошла в полицию.

Сейчас ведется разбирательство по факту случившегося. Специалисты задержали 25-летнего мужчину, который может быть причастен к попытке мошенничества.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки на 100 тысяч рублей.