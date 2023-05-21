Велогонка La Strada ограничит движение в центре Петербурга

Из-за проведения велогонки La Strada в центре Санкт-Петербурга 21-го и 22 мая ожидается ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В связи с этим на ряде улиц будет запрещено движение и остановка транспорта. А так, 21 мая с полуночи до 23:59 не получится проехать по улице Смольного, Смольному проспекту, Воскресенской набережной, Мытнинской набережной, площади Пролетарской диктатуры, проспекту Добролюбова, Университетской набережной. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту.

Также жителям города рекомендуется ознакомиться с изменениями движения общественного транспорта. Известно, что с 15:00 21 мая до 05:00 22 мая не обойдётся без изменений.

Также сообщается, что сама велогонка пройдёт в нескольких форматах: на 20 км, на 40 км и на 80 км. Принять участие предлагается всем желающим возрасте с 16 лет. Тем кто младше, можно поучаствовать в сопровождении взрослых.