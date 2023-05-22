Прокуратура Петербурга подключилась к делу из-за ненадлежащих методов воспитания

Прокуратура Василеостровского района проводит проверку по информации о применении ненадлежащих методов воспитания в отношении детей в коррекционном учебном заведении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своих социальных сетях.

Все дело в том, что в прокуратуру коллективно обратились законные представители несовершеннолетних. Теперь сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленобласти проведут проверку и дадут оценку произошедшему.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Невского района задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Подробности вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

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