Лопнувшее стекло в троллейбусе навредило пожилой петербурженке

В Санкт-Петербурге у троллейбуса во время движения по Полтавской улице лопнуло стекло. Повреждения из-за осколков получила пожилая горожанка.

Как сообщают в «Горэлектротрансе», причины такого происшествия заключается в неудачном наезде на яму. Троллейбус слегка дернулся из-за неровностей на дороге, после чего стекло в салоне и лопнуло, пишет rg.ru.

Инцидент произошел, когда общественный транспорт находился недалеко от остановки «Проспект Бакунина».

Осколки попали в пенсионерку, которая сидела возле окна. Женщину экстренно госпитализировали с ушибами. При этом нет информации о том, пострадал ли кто-то еще в таком небольшом дорожно-транспортном происшествии.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга случилась серьезная авария из-за того, что мужчину парализовало прямо за рулем автомобиля.