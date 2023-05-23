Лопнувшее стекло в троллейбусе навредило пожилой петербурженке

В Санкт-Петербурге у троллейбуса во время движения по Полтавской улице лопнуло стекло. Повреждения из-за осколков получила пожилая горожанка.

Как сообщают в «Горэлектротрансе», причины такого происшествия заключается в неудачном наезде на яму. Троллейбус слегка дернулся из-за неровностей на дороге, после чего стекло в салоне и лопнуло, пишет rg.ru.

Инцидент произошел, когда общественный транспорт находился недалеко от остановки «Проспект Бакунина».

Осколки попали в пенсионерку, которая сидела возле окна. Женщину экстренно госпитализировали с ушибами. При этом нет информации о том, пострадал ли кто-то еще в таком небольшом дорожно-транспортном происшествии.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга случилась серьезная авария из-за того, что мужчину парализовало прямо за рулем автомобиля.

больница петербург троллейбус


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Лопнувшее стекло в троллейбусе навредило пожилой петербурженке
В Германии вынесли приговор против расчленившего петербурженку мужчины
«Без наушников и телефонов»: по Петербургу установят новые знаки
В Госдуме утвердили новые штрафы
Как и чем мыть покупные овощи и фрукты
Россиянам раскрыли способы избежать эмоционального выгорания
Трижды прострелившему петербуржца мужчине дали только «условку»‎
В Петербурге расширят деятельность детских психологов