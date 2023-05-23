Россияне «засиживаются» на работе на пенсии еще на 7,5 лет

Некоторые россияне не сразу хватаются за возможность уйти на пенсию. Многие из граждан продолжают работать и дальше.

Сейчас средняя продолжительность трудового стажа после назначения пенсии у россиян составляет семь с половиной лет. При этом те, кто получает пенсию по инвалидности, задерживаются на работе дольше всех. А вот пенсионеры по старости чаще выбирают уходить чуть раньше. «Задержки» все равно сохраняются.

Постепенно тот срок, в течение которого пенсионеры продолжают работать, увеличивается. В 2020 году показатель был чуть выше семи лет, а теперь возрос на полгода, пишет РБК.

По данным Росстата, пенсионеры по старости уходят с работы в среднем через два-три года после наступления пенсионного возраста. Некоторые увольняются сразу же, а другие работают еще дольше. Причины такого поведения могут быть разными.