Петербуржец на пенсии лишился крупной суммы денег после звонка от «Госуслуг»

В Санкт-Петербурге зафиксирован очередной случай телефонного мошенничества. На этот раз злоумышленники прикрывались не специалистами банков и полицейскими, а сотрудниками Госуслуг.

На уловку мошенников попался пожилой местный житель. Пенсионер ответил на звонок от неизвестных, поверил во все сказанное и лишился 850 тысяч рублей.

Как сообщает NWPress, по телефону мужчину хитро убедили в том, что его аккаунт пытаются взломать, чтобы оформить кредит на пенсионера. Чтобы спасти свои сбережения, петербуржец перевел все средства на «безопасный счет». Больше своих денег горожанин не видел.

После осознания того, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Сейчас разбирательством по поводу случившегося занимаются специалисты правоохранительных органов. Уголовное дело уже возбуждено, но на злоумышленников еще не вышли.

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