Первые две станции шестой ветки метро в Северной столице откроют до конца 2024 года

Первые две станции Красносельско-Калининской («коричневой») ветки метро в Петербурге откроют до конца 2024 года. Об этом пишет издание «Ведомости».

Как рассказали изданию в комитете по транспорту, работы на участке от станции «Юго-Западная» («Казаковская») до «Путиловской» (пересадочная на станцию «Кировский завод») уже выполнены примерно на половину. Например, подрядная организация уже управилась с сооружением основных конструкций перегонных тоннелей, станционных комплексов выше упомянутых станций.

Теперь проводится работу по созданию внутренних конструкций станций, а также отделке. После этого подрядчики приступят к установки всего необходимого оборудования и проведению пуско-наладочных работ.

Напомним, что строительство шестой ветки метро стартовало в 2015 году