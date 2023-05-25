Курортный сбор могут запустить уже в апреле 2024-го в Петербурге

В Санкт-Петербурге задумываются о том чтобы ввести курортный сбор. Всё это обсуждается уже далеко не первый день, даже не год. Однако теперь появилась информация, что курортный сбор может быть введён в Санкт-Петербурге в апреле 2024 г. Такая информация появилась в проекте постановления, который опубликован на сайте правительства города.

По имеющейся информации, юридически курортный сбор в регионе будут собирать с 1 октября 2023 , но вплоть до 31 марта следующего года он будет составлять ноль рублей. А вот уже с апреля 2024-го всем совершеннолетним гостям Санкт-Петербурга придётся заплатить в городских отелях по 100 руб. в сутки.

Фактически, ответственность за курортный сбор на себя будут брать отели и гостиницы. Собранные деньги они будут переводить в бюджет города. Уточним, что некоторые категории граждан будут освобождены от курортного сбора, так как имеют льготы.