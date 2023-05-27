Любителям истории открыли доступ к архивам Петербурга

В Санкт-Петербурге на субботу, 27 мая, открыли доступ к архивам. С ценными документами можно будет ознакомиться свободно и бесплатно в честь 320-летия города на Неве.

Любители истории получат уникальную возможность посмотреть на исторические справки прямо у себя дома. Все данные размещены на время на портале «Архивы Санкт-Петербурга».

Из интересного на сайте можно отыскать метрические книги северной столицы. Из них можно будет узнать много интересного о тех людях, которые проживали в культурной столице задолго до текущего времени. Ознакомиться удастся как с рабочими аспектами, так и с некоторыми личными переживаниями предков. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Также на портале открыли бесплатный доступ к учетным партийным документам. Если в них будет сложно разобраться, то можно просто перейти в раздел с фотографиями и насладиться видами Петрограда, Ленинграда и Петербурга.