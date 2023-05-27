Путин обсудит декриминализацию экономических преступлений на фестивале в Петербурге

Президент России Владимир Путин приедет в северную столицу на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Глава государства уже назвал некоторые темы, в обсуждении которых он будет принимать участие.

По словам Владимира Путина, один из ведущих вопросов на ПМЭФ будет касаться декриминализации некоторых экономических преступлений. Идеи будет готовить администрация президента. Подробности пока не разглашались, детали будут известны после соответствующего выступления, пишут РИА Новости.

Недавно Президент России поручил усилить контроль над тем, насколько обоснованно к ответственности привлекают местных бизнесменов. Владимир Путин отметил, что заводить дела не нужно, если изначально ясен исход.

Также в РФ обсуждается вопрос о повышении планки ущерба ряда экономических преступлений. Об этом сообщал РБК. Пока новые предложения вызывают неоднозначную реакцию у всех слоев населения.