Школьники Петербурга ожидают первых результатов ЕГЭ

По России началась череда ЕГЭ. В Санкт-Петербурге в пятницу, 26 мая, выпускники 11-х классов уже написали экзамены по химии, географии и литературе. Сейчас остается ожидать результатов.

ЕГЭ по указанным предметам написали больше 7,7 тысячи школьников. Выпускники распределились по 50 пунктам по всему городу для сдачи экзаменов. Еще 12 пунктов действовали на дому. В таком формате выпускное тестирование проходили юные петербуржцы, которые по медицинским показателям не могли присутствовать в школах.

Результаты придут школьникам еще не скоро. Дата их поступления по первым экзаменам назначена на период не позднее 13 июня. До этого времени школьники успеют написать и ЕГЭ по некоторым другим предметам. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

В общей сложности в 2023 году тестирование напишет порядка 36,7 тысячи выпускников. Позднее в городе пройдет череда выпускных. Уже после этого школьники смогут испытать свои возможности и поступить в вузы Петербурга и России.