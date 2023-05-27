Движение автобусов по Московскому проспекту вернули к прежнему режиму

В Санкт-Петербурге в период празднования 320-летия со дня основания города наблюдались задержки общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы отставали от графика на Московском проспекте.

Причиной задержек официально называли ремонтные работы на дорогах. Как бы то ни было, трудности с общественным транспортом вызвали волну негодования со стороны горожан. На происходящее петербуржцы жаловались в своих социальных сетях.

Сейчас движение автобусных маршрутов № 11, 13, 13а, 26, 31, 39, 39Э, 50, 59, 114, 130, 141, 147, 150, 187, 226, 239, 243, 244, 246, 252, 301 и 333 и троллейбусного маршрута №47 вновь вернули к штатному режиму работы. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок».

Информации о новых задержках пока не поступало.

Ранее сообщалось, что задержки автобусов и троллейбусов составляла от получаса и более.